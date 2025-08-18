Bartender & Service Personal Heltid & Extra
Hej,
Vi ska utöka vårt härliga team nu och söker en bartender och service personal, vi är ett familjeföretag och arbetar med mycket kärlek och respekt på restaurangen och med gästerna.
The Bridge har blivit en populär kvarterskrog på Södermalm med många stamgäster, vi är måna om dem och söker därför någon som är social och service inriktad.
goda förmåner och trygg arbetsplats, lön osv diskuteras vid nästa steg.
Vi kan erbjuda heltid
Välkomna att höra av er.
