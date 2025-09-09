Bartender Heltid under Säsong
2025-09-09
Vi söker bartenders till vår julshow!
Vi på Eztrad, en nöjeskrog i Örebro, söker 3 erfarna bartenders till vår julshow under november-december 2025. Tjänsten är på ca 5 kvällar i veckan.
Hos oss står service i fokus - vi vill att våra gäster ska få en kväll fylld av både stämning och upplevelse.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som bartender
Är van att hantera dryckesbeställningar via servispersonal
Har viss kassavana
Är stresstålig och kan hantera högt tempo med ett leende
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning
Trivs i en miljö med fullt hus och hög energi
Vi erbjuder en rolig och fartfylld arbetsplats där du blir en del av vårt team under en av årets mest intensiva och festliga perioder.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: madelene@eztrad.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Loön Show i Örebro AB
Sommarrovägen 20
702 30 ÖREBRO
702 30 ÖREBRO Kontakt
Verksamhetschef
Madelene Loön madelene@eztrad.nu Jobbnummer
