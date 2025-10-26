Bartender fredagar lördagar
Ylias Bistro AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-10-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ylias Bistro AB i Stockholm
Just nu behöver vi utöka våran personalstyrka med en deltidstjänst.
Är ni intresserade av ett arbete i högt tempo där tiden går fort och samtidigt har man kul med sina kollegor och gäster så är detta arbetsstället för dig.
Vi är en mysig bistro krog belägen mitt på Medborgarplatsen.
Vi är i behöv av en person som kan jobba i baren fredagar och lördagar. Då det förekommer alkoholservering och högt tempo på krogen letar vi efter en person som har bartender utbildning och några års erfarenhet inom restaurangbranschen och bar men alla är välkomna att söka självklart.
Tjänsten kommer tillsättas så fort vi hittat rätt person så tveka inte att söka.
Vi vill att du skickar ett fullständigt cv, en bild på dig och ett personligt brev.
Ansökningar skickas till: ilyas_ozne@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: ilyas_ozne@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ylias Bistro AB
(org.nr 559086-9912) Jobbnummer
9574520