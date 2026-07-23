Bartender / Barpersonal
S4 Gruppen AB / Servitörsjobb / Linköping Visa alla servitörsjobb i Linköping
2026-07-23
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Om jobbet
Vill du arbeta i en levande och social barmiljö där service, kvalitet, tempo och gästupplevelse står i centrum?
Spritzo Bar i Linköping söker nu en ny medarbetare till vårt team.
Spritzo är en del av Pepa Deli-familjen och ligger på våningen ovanför Pepa Deli. Det är ett modernt och avslappnat barkoncept med fokus på goda drinkar, trevlig atmosfär och personligt värdskap. Hos oss möts gäster av energi, närvaro och en serviceupplevelse där både detaljer och helhet är viktiga.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som bartender hos oss är du en central del av gästens upplevelse. Du arbetar i baren, välkomnar gäster, tar beställningar, blandar drinkar, serverar dryck och bidrar till en positiv stämning i lokalen.
Rollen kräver att du är trygg i mötet med människor, kan arbeta effektivt under högt tempo och samtidigt behålla kvalitet, struktur och ett professionellt bemötande.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
välkomna gäster med värme, energi och professionalism
ta emot beställningar och betalningar
blanda och servera drinkar, vin, öl och alkoholfria alternativ
rekommendera dryck utifrån gästens önskemål
hålla baren ren, organiserad och välfylld
förbereda baren inför service
arbeta aktivt med merförsäljning och gästkontakt
samarbeta nära med servicepersonal, kök och övriga kollegor
bidra till ett smidigt arbetsflöde även under högt tempo
följa rutiner kring ansvarsfull alkoholservering, hygien och säkerhet
Vi söker dig som:
är social, positiv och trygg i kontakt med gäster
har ett genuint intresse för dryck, service och värdskap
trivs i en miljö med högt tempo och många gäster
är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
har förmåga att behålla lugnet under stress
är noggrann, flexibel och ser vad som behöver göras
har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor
har tidigare erfarenhet av bar, restaurang eller service
Tidigare erfarenhet som bartender är meriterande, men rätt personlighet, vilja att lära sig och ett starkt gästfokus är minst lika viktigt.
Vi erbjuder
arbete i ett engagerat och familjärt team
en modern och social arbetsplats i centrala Linköping
möjlighet att utvecklas inom bar, service och värdskap
varierande arbetsuppgifter i en levande barmiljö
en arbetsplats där kvalitet, tempo och gästupplevelse står i fokus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: info.linkoping@pepadeli.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S4 Gruppen AB
(org.nr 556910-6734)
Stora Torget 1 (visa karta
)
582 19 LINKÖPING Kontakt
Bar ansvaring
Zoran S. Ljubas zoran@pepadeli.se 0737538824 Jobbnummer
10010399