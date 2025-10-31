Bartender, 70%, till Ad Astra by Elite
Upplev Rivieran 28 minuter söder om Stockholm!
I november 2022 öppnade Elite Hotels of Sweden ett italienskt signatur- & destinationshotell med premiumapproach, beläget i vackra Snäckviken, 28 minuter söder om Stockholm. Snäckviken är en del av Södertälje.
Vi söker nu en bartender på deltid, 70%, till våra olika barer samt restauranger.
Vi söker dig som har både stor passion och kunskap om cocktails samt vin och som gillar mötet med människor. Som bartender strävar du efter att gästens upplevelse blir betydelsefull och minnesvärd. Du gillar att jobba som en del av ett team, hålla en hög kvalitet och servicenivå även under välbesökta perioder och oförutsägbara händelser. Du kan de klassiska drinkarna och du håller dig gärna uppdaterad med de senaste. Du arbetar tillsammans med ett engagerat och härligt gäng som levererar utmärkt service och bra stämning i en sann teamanda.
Som person ser vi gärna att du är prestigelös, tydlig, ödmjuk och du är en lyhörd lagspelare. Du är flexibel i ditt sätt att arbeta, med förmågan att snabbt anpassa dig till nya situationer och utmaningar. Du kan hantera gäster med glimten i ögat även om tempot är högt samt att du är social och trevlig.
Det viktiga för oss är att du har ett brinnande intresse för värdskap och dryck, att du är en teamplayer som intresserar sig för att få helheten att fungera och att du är införstådd med att tjänsten som bartender är en viktig ambassadörsroll i vilken du representerar hela Ad Astra by Elite.
Samarbete mellan kök, matsal, bar och övriga avdelningar på hotellet är ett ledord och ett uttalat måste för att ge våra bar-, restaurang- & hotellgäster en minnesvärd och unik upplevelse.
Hos oss på Ad Astra by Elite får du en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö tillsammans med dedikerade, passionerade och yrkeskunniga kollegor.
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader och beräknas sedan gå över till en tillsvidareanställning.
