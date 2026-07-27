Bartender
Borgafjälls Skicenter AB / Servitörsjobb / Dorotea Visa alla servitörsjobb i Dorotea
2026-07-27
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borgafjälls Skicenter AB i Dorotea
, Strömsund
eller i hela Sverige
Om oss: Borgafjäll är en liten fjällort i Lapplandsfjällen som växer. Vi har en restaurang med PUB, Afterski, A la carte, Lunch m.m och vi har även en skoter- och skiduthyrning. Tycker du om vacker natur och vinter är detta platsen för dig. Totalt är vi ca 13 st under en vintersäsong med diverse arbetsuppgifter. Från december till April!
Arbetsuppgifter: Sköta baren, blanda drinkar. Är du social, noggrann och brinner för service är det här arbetsplatsen för dig!
Grundläggande för dig som söker arbete hos oss:
Som person gillar du ordning och reda, är bra på att passa tider och gillar att arbeta själv likväl som tillsammans med andra.
Du är en positiv och engagerad person som gillar att arbeta under högt tempo.
Alla är välkomna att söka!
Vi har boende! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: sara@borgaskicenter.se Arbetsgivare Borgafjälls Skicenter AB
(org.nr 556902-2485)
Liftsvängen 6 (visa karta
)
917 04 BORGAFJÄLL Jobbnummer
10013458