Bartender
Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Södertälje Visa alla servitörsjobb i Södertälje
2026-06-09
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Caesars Södertälje söker bartender för helger
Vill du jobba i en fartfylld miljö med härliga kollegor och trevliga gäster? Nu söker vi en bartender som vill bli en del av teamet på Caesars Södertälje.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bararbete (meriterande men inget krav)
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Trivs med att arbeta kvällar och helger
Kan arbeta självständigt och ta ansvarPubliceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Blanda och servera drinkar
Servera öl, vin och andra drycker
Ge gästerna en förstklassig upplevelse
Hålla ordning och rent i baren
Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande arbete
Härliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Arbetstid främst fredagar och lördagar
Arbetsplats: Caesars SödertäljeSå ansöker du
Skicka ditt CV med bild och en kort presentation till jobb@caesars.nu
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Caesars Södertälje
Där mat, dryck och service möts i toppklass. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: Jobb@caesars.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Telge Restauranger AB
(org.nr 559032-8380)
Gästgivaregatan 3 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Caesars kitchen Jobbnummer
9956175