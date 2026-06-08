Bartender

Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Södertälje
2026-06-08


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Caesars Södertälje söker bartender för helger
Vill du jobba i en fartfylld miljö med härliga kollegor och trevliga gäster? Nu söker vi en bartender som vill bli en del av teamet på Caesars Södertälje.
Vi söker dig som:
Är minst 20 år gammal
Har erfarenhet av bararbete (meriterande men inget krav)
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Trivs med att arbeta kvällar och helger
Kan arbeta självständigt och ta ansvar

Publiceringsdatum
2026-06-08

Dina arbetsuppgifter
Blanda och servera drinkar
Servera öl, vin och andra drycker
Ge gästerna en förstklassig upplevelse
Hålla ordning och rent i baren

Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande arbete
Härliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Arbetstid främst fredagar och lördagar

Arbetsplats: Caesars Södertälje

Så ansöker du
Skicka ditt CV med bild och en kort presentation till jobb@caesars.nu
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Caesars Södertälje
Där mat, dryck och service möts i toppklass.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: Jobb@caesars.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Telge Restauranger AB (org.nr 559032-8380)
Gästgivaregatan 3 (visa karta)
151 71  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Caesars kitchen

Jobbnummer
9953802

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