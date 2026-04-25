Bartender
2026-04-25
Bryggeriet söker vassa Bartenders!
Vill du jobba där det händer, mitt på Avenyn?
Bryggeriet är en av Göteborgs mest ikoniska mötesplatser. Vi erbjuder allt från skönt häng och à la carte till en pulserande nattklubb när mörkret faller. Nu söker vi dig som älskar tempot bakom baren och som vill förstärka vårt team under våra mest fartfyllda timmar - helgerna!
Vem är du?
Vi letar efter dig som inte bara blandar en grym drink, utan som också äger rummet med din energi och professionalism.
Erfarenhet: Du har arbetat minst 1 år bakom baren. Du är trygg med klassiska cocktails, öltappning och har ett högt arbetstempo.
Service ut i fingertopparna: Du ser gästen även när baren är tre led djup. Du är säljande, snabb och noggrann.
Vibe-skapare: Du älskar kontrasterna mellan en stilren middagsservering och det höga trycket under en nattklubbskväll.
Teamplayer: Du sprider glädje i teamet, även när tempot är som högst.
Vad erbjuder vi?
Göteborgs bästa läge: En arbetsplats mitt på Avenyn 3, där ingen kväll är den andra lik.
Energi & Gemenskap: Ett härligt team som stöttar varandra och har kul på jobbet.
Variation: Från hantverksöl och drinkar till fullt ös på nattklubben.
Vill du bli en del av gänget?
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att träffa vår nästa stjärna!
Krav för ansökan:
Format: CV skickas som PDF.
Innehåll: Bifoga ett aktuellt foto.
Skicka din ansökan till: jobb@bryggeriet.se
Läs mer om oss på: www.bryggeriet.se
Vänta inte - sök idag och bli Bryggeriets nya ansikte utåt!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: jobb@bryggeriet.se
Arbetsgivare Isaks Söners Bryggeri AB
(org.nr 556594-3494), https://bryggeriet.se
Kungsportsavenyen 3 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG
Bryggeriet
