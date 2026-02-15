Bartender
Kobayashi Koba AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-02-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kobayashi Koba AB i Malmö
BARTENDER - KOBA LOUNGE, MALMÖ
SSYK: 5132 - Bartendrar
Arbetsgivare: KOBA Lounge
Plats: Malmö
Tjänst: Bartender
Anställningsform: Heltid / Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om KOBA Lounge
KOBA Lounge är en modern, japanskinspirerad izakaya, bar och restaurang som inom kort öppnar i centrala Malmö.
Vårt koncept kombinerar modern gästfrihet med japansk designfilosofi och värderingar, med starkt fokus på kvalitet, atmosfär och uppmärksam service.
Vi rekryterar nu personal till vårt öppningsteam.Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
Som bartender på KOBA Lounge ansvarar du för att förbereda och servera drycker med hög kvalitet samt att upprätthålla en ren, organiserad och professionell bar.Dina arbetsuppgifter
Förbereda och servera cocktails, öl, vin och alkoholfria drycker
Säkerställa ordning och renlighet i baren
Följa rutiner för ansvarsfull alkoholservering
Samarbeta med serveringspersonal och arbetsledning under serviceKvalifikationer
Tidigare erfarenhet som bartender är ett krav
Erfarenhet av cocktails är meriterande
Förmåga att arbeta effektivt under högt tempo
Pålitlig, organiserad och serviceinriktad
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet
Dricks
Personalmåltider under arbetspass
En strukturerad och professionell arbetsmiljöSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till:dk@kobalounge.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: dk@kobalounge.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kobayashi Koba AB
(org.nr 559550-3912)
Adelgatan 4 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Jobbnummer
9743233