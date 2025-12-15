Bartender
2025-12-15
Vi söker nu ett antal bartenders till sommaren.
Främst kommer du jobba på Takbaren men även nere på krogen.
Vi ser att du har ett par års erfarenhet och behärskar ditt yrke både tekniskt och servicemässigt.
Du är glad, social och gillar att arbeta för dina gäster.
Hög stresströskel är ett måste för att kunna arbeta på Takbaren, du kanske tom arbetar bättre under press.
Några av dina dagliga arbetsuppgifter:
Öppna baren varje dag och preppa med dryck, glas och tillbehör.
Ordning och reda är några av dina ledord.
Vara påläst om senaste dryckestrenden och självklart kan du alla standarddrinkar.
Ha framförhållning med allt så att när kön är lång är den inga problem för dig.
Städa och ha koll på temperaturer.
Samarbeta med restaurangchefen gällande beställningar.
Boende: finns på ön.
Lön: enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Visstidsanställning.
Takbaren har öppet från midsommar till mitten av augusti.
Vi ser helst att du kan arbeta hela säsongen.
Finnhamn är ett naturreservat längst ut i mellanskärgården. På ön finns krog, butik, kiosk och 267 bäddar i vandrarhem och stugor.
Vi ser gärna att ledig personal använder sig av utegymmet, badar, lånar kajaker, SUP och kanske kör en beachvolleybollmatch, eller brännboll.
Waxholmsbolaget har flera turer till och från ön varje dag.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte med att söka, urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Vi har en ansökningsprocess som låter dig ansöka direkt från din mobil på bara några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens, och avslutningsvis göra en kort video-presentation.
