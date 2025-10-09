Bartender
Är du rätt person? Vi är på jakt efter dig som vill jobba i Åre och som sätter värdskapet först. Som älskar att ge service som överträffar förväntningar. Att se gästen, le mot gästen och lyssna på gästen är grunden för ett lyckat värdskap. Vi vill ge våra gäster en oförglömlig vistelse så att de vill komma tillbaka år efter år.
Zoft är en helt nybyggd restaurang och ligger i den byggnad som kallas "Tott Hotell". Den ligger med backen utanför dörren och med en oslagbar utsikt.
Restaurangkonceptet är: Det är rustikt och anpassat för att fylla våra gästers behov hela dagen. Varesig det är frukost, lunch eller middag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: jobb@zoftare.se Omfattning
