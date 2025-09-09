Bartender

Restaurang Josefina AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-09


Restaurang Josefina

Restaurang Josefina söker nu en bartender till vårt team. Vi söker dig som har ett intresse för drycker, service och vill arbeta i en miljö med högt tempo och trevlig atmosfär.

2025-09-09

Dina arbetsuppgifter
* Förbereda och servera drycker
* Blanda cocktails och rekommendera drycker till gäster
* Hantera betalningar i baren
* Hålla rent och ordning i barområdet
* Ge gäster ett serviceinriktat och professionellt bemötande

Kvalifikationer
* Erfarenhet som bartender är meriterande, men vi ser även gärna sökande med intresse och vilja att lära
* Serviceinriktad och stresstålig
* Goda kunskaper i svenska, ytterligare språk är meriterande

Om anställningen:
* Omfattning: Heltid/deltid
* Anställningsform: tillsvidare/visstid/säsong
* Arbetstid: kvällar, helger
* Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till personal@josefinanu. Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: personal@josefina.nu

Detta är ett heltidsjobb.

Restaurang Josefina AB (org.nr 556256-1281)
Galärvarvsvägen 10 (visa karta)
115 21  STOCKHOLM

9499418

