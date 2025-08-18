Är du sugen på att träffa nya människor och jobba i ett högt tempo? Välkommen till O 'Learys. Vi söker dig som har minst 1-2 års erfarenhet av a la carte servering/bararbete. Det är viktigt att du har en positiv grundattityd, gillar när det är mycket att göra och att arbeta i team. Självklart så ser du att din viktigaste uppgift är att se till att våra gäster är nöjda och glada. Det är även viktigt att du behärskar svenska/ engelska språket väl. Andra språk är meriterande. Söker deltidsanställda.