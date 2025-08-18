Bartender

Uppsala City sportbar AB / Servitörsjobb / Uppsala
2025-08-18


Är du sugen på att träffa nya människor och jobba i ett högt tempo? Välkommen till O 'Learys.
Vi söker dig som har minst 1-2 års erfarenhet av a la carte servering/bararbete. Det är viktigt att du har en positiv grundattityd, gillar när det är mycket att göra och att arbeta i team. Självklart så ser du att din viktigaste uppgift är att se till att våra gäster är nöjda och glada.
Det är även viktigt att du behärskar svenska/ engelska språket väl. Andra språk är meriterande.
Söker deltidsanställda.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: uppsala@olearys.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BAR2025".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Uppsala City sportbar AB (org.nr 559169-6215), http://www.olearys.se/uppsala
S:t Persgatan 13 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Kontakt
Erik Reveco
erik.reveco@olearys.se
0707300917

Jobbnummer
9463056

