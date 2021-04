Bartender - Göteborgsfamiljen AB - Servitörsjobb i Göteborg

Göteborgsfamiljen AB / Servitörsjobb / Göteborg2021-04-13Made in China är en asian fusion-restaurang med mat inspirerat från hela asien. I baren arbetar vi med flera stilar av cocktails i ett högt tempo, skön stämning och fokus på kvalitet. Vi söker dig som har ett stort intresse för cocktails, restaurangyrket, men även mat då det även ingår att kunna servera och presentera rätter.På Made in China blandas det drinkar från öppning till senkvällen och söker dig som känner att du är van vid att kunna leverera ett flertal drinkar under en hel service och senkväll. Du är positiv, kvalitetsmedveten och van att jobba under stress med snabba omställningar.Känslan är avslappnad, casual dining med kvalité och hög puls.Tjänsten är på deltid till att börja med men kommer gå över till heltid. Arbetstiderna är främst fokuserade mot helgen i början och styrs av verksamhetens öppettiderVaraktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-13Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-30Göteborgsfamiljen AB5689322