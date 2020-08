Bartender - Hm Mat & Dryck I Sälen AB - Servitörsjobb i Malung-Sälen

Hm Mat & Dryck I Sälen AB / Servitörsjobb / Malung-Sälen2020-08-23TJÄNSTEN:Som batender på HM Mat & Dryck i Sälen är du en av de viktigaste pusselbitarna för gästens vistelse och upplevelse i Sälenfjällen. Det är du som tillsammans med dina kollegor skapar en vistelse och upplevelse över förväntan. Du kommer att vara schemalagd på våra tre restauranger, Marias Bistro, Bowls och Burgers & Drinks, både dagtid och kvällstid.Arbetsuppgifterna består av att serva våra gäster med mat & dryck och alla förkomna arbetsuppgifter i baren.DU SOM SÖKER:Att du är självgående, har stor ansvarskänsla och koll på läget när tempot är högt - det tar vi för givet. Utöver en underbar personlighet och en positiv inställning har du stort gästfokus och ser det som en naturlig del av arbetet att bidra till en positiv och utvecklande kultur på företaget, du bidrar gärna till lösningar och sätter stolthet i att sprida dina egna kunskaper och erfarenheter, vi ser gärna att du har erfarenhet från a la carte servering, med ett stort intresse för dryck och mat.Om våra Resturanger:Marias Bistro ligger i Hundfjällscenter, mitt i Hundfjället och precis intill backen, det är på Bistron hundratals gäster äter sin lunch varje dag och det är i vår loungebar man njuter av något att dricka, kanske med lite tilltugg framför brasan. Det är också på Marias Bistron både det nykära paret, stora och lilla barnfamiljen och kompisgänget avslutar dagen med en middag från vår ā la carte, med inriktningen Frankrike möter Sverige.Bowls- Säsongens nyhet! här serverar vi Poke Bowls med härliga drycker och annat gott, både som take away och på plats i vår nyrenoverade restaurang med vy mot backen...Fräscht, snabbt och gott, är Bowls ledord!Burger & Drinks- Här lagar vi härliga burgare med läckra och moffiga tillbehör -allt serverat American style, mot eftermiddagen styr vi över till skön After Ski...Kvällarna fokuseras på Burgers med stort B, dess tillbehör samt härlig dryck i en omgivning med skön stämning och musik.ARBETSPLATSEN:Ta chansen och var med och bygg vidare en av Sälenfjällens bästa anläggningar och ha en riktigt härlig Vinter med oss på Fjället!Nu söker vi nya medarbetare att komplettera vårt team, kanske just dig som vill vara med på utvecklingen av nya Hundfjället, som är en del av resan mot en internationell fjällresort, med närheten till vår internationellaflygplats, 10 min transfer från Hundfjället.Vår del av Sälenfjällen har den brantaste backen några av de bästa övriga pisterna och är omgivet av fina längdspår och skoterleder och just i detta nu byggs en av fjällvärldens maffigaste nya hotell Hundfjället SKILODGE där våra restauranger ligger som en del av detta bygge i anslutning och i direkt närhet där det händer!Nu söker vi nya medarbetare att komplettera vårt team, kanske just dig som vill vara med på utvecklingen av nya Hundfjället, som är en del av resan mot en internationell fjällresort, med närheten till vår internationellaflygplats, 10 min transfer från Hundfjället.Sälenfjällen är norra Europas största alpina skidområde och nordens största friluftsområde med cirka 4,8 miljoner gästnätter per år. Sälenfjällen omsätter drygt 2,5 miljarder kronor per år. Vid högsäsong under vintertid rör sig cirka 100 000 personer dagligen i området.Vi tillhandahåller personalboende till dig när du jobbar med oss, men du får självklart gärna skaffa dig boende i egen regi om du vill!Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan. Lön enligt överenskommelse.2020-08-23Sista dag att ansöka är 2020-09-22Hm Mat & Dryck i Sälen ABHundfjället78067 Sälen5329858