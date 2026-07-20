Bartender - Ballbreaker
Ballbreaker Kungsholmen AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-20
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Din nya arbetsplats är ingen vanlig sådan! Vårt stora upplevelsecenter har restaurang, konferensanläggning, barer och mängder med aktiviteter – allt från shuffleboard till bowlinghall. Här på Ballbreaker arbetar vi som ett team där vår gemensamma nämnare är att sprida glädje, inte bara till alla våra besökare, men också till varandra. Vi tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet, helt enkelt!
Nu söker vi två duktiga Bartendrar till kvällar och helger.
Service för dig är ingen ansträngning, det är något du gör av bara farten för andras trivsel, både gästers och kollegornas. Att ha mycket att göra på jobbet är en drivkraft och du backar inte för att stötta kollegorna när och där det behövs. Du har en skön energi som skapar lugn och trygghet.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som bartender. Att du behärskar svenska och engelska är ett krav. Arbetstiden är kvällar och helger. Tjänsterna är deltid 80%.
Ansökningarna gås igenom löpande och tjänsten kan tillsättas under ansökningsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-1422570-2108771". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ballbreaker Kungsholmen AB
(org.nr 556728-5902), https://jobb.momentgroup.com
Lindhagensgatan 114 (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Moment Group Jobbnummer
10007810