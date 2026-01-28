Barpersonal till Pepe's Bodega & Mamas Italian
2026-01-28
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i en bar med tillhörande restaurang. På Pepes Bodega & Mamas Italian är baren alltid öppen - från lunch till sen kväll och arbetstempot varierar. Under restaurangens främsta öppettider är baren behjälplig i restaurangen och servar servispersonalen samtidigt som man hanterar dryckesgäster i baren, oavsett om det är härliga drinkar, fika eller läskande dryck till barn. Du brinner för att ge service till människor och vill arbeta tillsammans med oss och utvecklas. Vi värdesätter en positiv, ambitiös och ansvarsfull attityd och viktiga egenskaper är först och främst att vilja arbeta, vara ärlig och ha en nyfiken inställning till de utmaningar du ställs inför. Vi ser gärna att du har ett intresse för mat och dryck. Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Huset vid Stranden driver tre etablerade restauranger - Papas, Pepes Bodega, Mamas Italian - samt LOFT nattklubb i hjärtat av Båstad. Hos oss möts kvalité, smaker och personlighet i en levande och avslappnad miljö. Under sommaren ökar pulsen rejält - tempot är högt och gästerna många.
Vi arbetar med yrkesstolthet, laganda och ett starkt engagemang för helhetsupplevelsen för våra gäster. Huset vid Stranden är en del av GRAM Group tillsammans med Hotel Skansen, Torekov Hotell, Hotel Riviera Strand och Pavo. Tillsammans utgör vi tre särpräglade hotell och flera restauranger på en enastående destination i Båstad & på Bjärehalvön. Om tjänsten
Tjänsten är en säsonganställning från maj - augusti med start 1 maj. Arbetstiderna varierar beroende på verksamhetens öppettider. Dag-, kvälls och helgarbete förekommer. Flexibilitet och en positiv inställning är därför avgörande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Ta hand om gäster både vid bord och över bardisk
* Ansvarig för baren innan, under och efter arbetspasset i form av prepp, uppsättning och städning
* Aktivt guida gäster till mat och dryckesrekommendationer
* Ge god service till både gäster och kollegor
* Hantera beställningar i kassan och koordinera tillsammans med övriga kollegor och kök
* Öppna och stänga restaurangen tillsammans med kollegor, innefattar att diska och städa
Om dig
Vi söker dig som:
* Är över över 18 år
* Har tidigare erfarenhet av bartenderarbete i restaurang eller bar
* Kan hantera svenska & engelska väl i tal och skrift
* Har dokumenterad cocktail-utbildning eller erfarenhet av arbete i cocktailbar, ej ett krav men meriterande
Viktiga personliga egenskaper
VI tror att du är glad och färgstark och bidrar med energi i teamet. Du är driven och passionerad, och sporras av utveckling och framåtanda. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo oavsett tid på dygnet och sätter alltid gästens upplevelse i första hand. Du har ett genuint intresse för mat, dryck och service samt är flexibel och kan arbeta över gränserna tillsammans med andra avdelningar.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats på en av Sveriges mest ikoniska nöjesdestinationer med goda utvecklingsmöjligheter, engagerade kollegor och generösa förmåner inom hela koncernen. För dig som behöver finns även boende med gångavstånd till arbetsplatsen. Vi följer kollektivavtalet mellan Visita och Hotell- och Restaurangfacket.
Låter detta som något för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan så fort som möjligt. Märk din ansökan med vilken restaurang du söker till.
Restaurang Papas är a la carte restaurang precis intill stranden i Båstad som har öppet året om, där sommarmånaderna är högsäsong.
Köket lagar mat från grunden på lokala råvaror med inspiration från Medelhavet, vinlistan är bred och atmosfären personlig & stimmig.
Mamas Italian är en italiensk mötesplats i Båstad hamn. Kaffe, fika & lunch serveras i en varm atmosfär. Under sommarmånaderna erbjuds även enklare sommarmiddag.
Pepes Bodega är en avslappnad restaurang och bar där sommaren aldrig tar slut. Menyn består av pizza, hamburgare och smårätter från världens alla hörn. Dryck serveras i kannor med lekfulla inslag och servicen är snabb.
På Pepes Bodega är det semester året om! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huset Vid Stranden AB
(org.nr 556795-5868), http://www.pepesbodega.se Arbetsplats
Huset vid Stranden AB Kontakt
Operativ Chef
Josefine Helling josefine.helling@pepesbodega.se Jobbnummer
9709421