Barpersonal sökes till Restaurang Sjövillan
Vs Restaurang AB / Servitörsjobb / Rättvik Visa alla servitörsjobb i Rättvik
2026-02-16
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vs Restaurang AB i Rättvik
Barpersonal sökes till Restaurang Sjövillan - Sommar 2026
Vill du arbeta i en härlig sommarmiljö vid Siljans strand? Restaurang Sjövillan i Rättvik söker barpersonal till sommarsäsongen 2026. Säsongen sträcker sig från 1 juni till 31 augusti.
Inför sommaren har vi byggt en ny terrass med utebar, där tempot är högt och stämningen härlig. Vi serverar dryck till gäster som njuter av mat, sol och utsikten över Siljan, och lägger stor vikt vid service, kvalitet och ett trevligt bemötande. Under sommaren kommer vi även ha dj tre kvällar i veckan.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i bar eller servering
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och i team
Har ett intresse för dryck och gästupplevelse
Vi erbjuder:
Arbete på en nybyggd terrass med utebar i en fantastisk miljö
Ett härligt team och en livlig sommarsäsong
Möjlighet att utvecklas inom bar och service
Låter det intressant? Skicka din ansökan och CV till oss och berätta lite om dig själv och din erfarenhet.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: info@visitsjovillan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VS Restaurang AB
(org.nr 559132-9197)
Långbryggevägen 20 (visa karta
)
795 32 RÄTTVIK Jobbnummer
9744178