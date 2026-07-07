Barpersonal
Restaurang Golden Palace I Falun Aktiebolag / Servitörsjobb / Falun Visa alla servitörsjobb i Falun
2026-07-07
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BARTENDER, DÖRRVÄRD eller KARAOKEVÄRD
Vi söker nu barpersonal som kan börja jobba omgående. Tjänsten motsvarar deltid på 20-60% beroende på vilken tjänst du söker. Arbetstiderna består mestadels av kvällspass och framförallt helger (fredag och lördag). Det är mycket ensamjobb så det gäller att man kan vara social med alla gäster. Jobbet går jättebra att kombinera med ett dagsjobb.
Engelska Puben i Falun har öppet sex dagar i veckan, tisdag-söndag. Det är en liten pub med 1-30 sittplatser men under sommaren med utservering så har vi 30 sittplatser till. Vi har karaoke på puben under helgerna.
Vi söker dig som uppfyller dessa krav:
• har minst ett års erfarenhet som bartender eller restaurangbiträde
• kan prata svenska och engelska obehindrat
• är renlig och jobbar snabbt
• omtänksam och serviceinriktad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
epost
E-post: denise@engelskapuben.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bar Falun". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Golden Palace I Falun Aktiebolag
(org.nr 556238-3868)
Bergslagsgränd 1 (visa karta
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791 71 FALUN Arbetsplats
Engelska Puben, Falun Jobbnummer
9995338