Barometern-OT Sommarvikariat Sportreporter
Gota Media AB / Journalistjobb / Kalmar Visa alla journalistjobb i Kalmar
2025-12-22
Vi söker sommarvikarier till vår sportredaktion.
Du måste ha goda kunskaper i svenska språket. Du är en kreativ, nyfiken och driven person som gärna tar egna initiativ. Du gillar också att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma mål.
Du utgår från Barometerns redaktion i Kalmar.Dina arbetsuppgifter
I nyhetsarbetet ingår att fånga läsare i välskrivna referat och reportage, direktrapportera, samt att fotografera och jobba med rörlig bild.Kvalifikationer
Journalistutbildning och/eller erfarenhet av redaktionellt arbete. Grundläggande fotokunskaper.
Du har ett genuint intresse för människor och sport. Webb- och tv-kompetens värderas högt. Vi förutsätter att intresse finns för sociala medier. AnställningsvillkorKörkortskrav
Arbetstider
Arbetet innebär tjänstgöring dagtid, kvällar och helger.Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi vill gärna ha minst två arbetsprover och namn samt kontaktuppgifter till två referenser.
Välkommen med din ansökan
Vi undanber oss vänligt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
