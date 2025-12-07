Barnvakt till familj i Örgryte
2025-12-07
Nu söker vi en barnvakt till en familj i Örgryte som behöver någon som kan ta hand om deras barn på 2år och 5år ca 1-2 em/vecka. Tiderna är ca från kl 15/16 till 18/19. Tisdagar eller onsdagar är en dag som de önskar hjälp.
Ett roligt extrajobb för dig som studerar en längre tid!
Som barnvakt hos Barnvakten Göteborg AB hjälper du familjer att ta hand om det mest värdefulla de har, dvs barnen, och det är därför av största vikt att du är en person som är ansvarsfull och pålitlig för att kunna erbjuda en trygg barnpassning. Är du dessutom serviceinriktad och lekfull? Har tidigare erfarenhet av barnpassning och tycker om att ta hand om och umgås med barn? Då ser vi fram emot din ansökan som barnvakt hos oss!
Vi söker dig som:
• Är myndig
• Har tidigare erfarenhet av barnpassning
• Har ett blankt belastningsregister
• Kan arbeta i minst 6 månader eller en termin
• Är pålitlig och ansvarsfull
Barnvakten Göteborg AB är en barnvaktsförmedling som hjälper familjer i Göteborg med omnejd att hitta den bäst passande barnvakten. Vi ser till att alla våra barnvakter kommer till familjer som passar just dem och vi värdesätter långsiktiga och trygga relationer. Att jobba som barnvakt är givande och roligt samtidigt som det är ett ansvarsfullt arbete.
Alla våra barnvakter:
• Är försäkrade på arbetstid
• Får utbildning i Barnsäkerhet & Första hjälpen
• Får barnvaktsutbildning
• Får 140kr/h inkl. semesterersättning
Innan anställning som barnvakt hos Barnvakten Göteborg AB gör vi en grundlig intervju, tar vi 1-2 referenser samt utdrag ut belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@barnvaktengoteborg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Familj Örgryte". Arbetsgivare Barnvakten Göteborg AB
(org.nr 559089-0090), http://www.barnvaktengoteborg.se Arbetsplats
Barnvakten Göteborg Kontakt
Anna Ericsson info@barnvaktengoteborg.se 031131478 Jobbnummer
9632227