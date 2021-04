Barnvakt/Nanny till Södermalm 12h/vecka - Nanny by Tellus AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Nanny by Tellus AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-12Nanny by Tellus har sitt ursprung i Tellusbarn som driver förskolor i olika delar av Stockholm och Uppsala sedan 2007. Från förskoleverksamheten tar vi med oss viktiga erfarenheter och har som ambition att erbjuda den bästa barnvakten.Uppdragsbeskrivning: Vi söker nu för en familjs räkning en barnvakt till Södermalm. De kommer vilja ha hjälp 5 gånger per vecka klockan 14.30-17.00. Perfekt jobb för dig som pluggar!Som barnvakt ser vi att du har: Erfarenhet som barnvakt eller Nanny och alltid tycker det är roligt att vara med barn. Som person ser vi att du är ansvarsfull, social och kreativ för att komma på nya lekar med barnen. Viktigt att du känner dig trygg som barnvakt och kan ta stort ansvar. Då barnen vanligtvis är i åldrarna 0-5 år är det viktigt att du har erfarenhet av dessa åldrar sen tidigare. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kommunicerar obehindrat på svenska.Jobbet är optimalt för dig som: Vill jobba som barnvakt på flexibelt schema med där man känner att man har tid för minst 12 timmar per vecka. Stort plus om du är tillgänglig på eftermiddag/kväll. Vi ser att man helst har en parallell sysselsättning som studier eller annat deltidsjobb. Vill du även jobba som timvikarie på förskola finns den möjligheten.Om våra barnvaktstjänster: Du väljer själv vilken familj du vill jobba för utifrån var de bor, arbetstider och åldrar på barnen. Vi hjälper dig att hitta den perfekta familjen utifrån dina önskemål.Vi som arbetsgivare erbjuder dig:Konkurrenskraftig lön, mellan 100-150 kronor per timme,Barnvaktscertifiering utformad av specialpedagoger med tillhörande hjärt och lungräddningsutbildning.Toppservice från kontoret som hjälper dig vid frågor eller funderingarOch såklart ett väldigt roligt extrajobb med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.Ansökan: Känner du att du är rätt person att jobba som barnvakt hos oss? Tveka inte att söka! Skicka in din barnvaktsansökan eller ställ frågor till rekryteringansvarig. Mejladress jobb@bytellus.se Vid anställning som barnvakt hos Nanny by Tellus begär vi utdrag ur belastningsregistret.Varaktighet, arbetstid2021-04-12Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-12Nanny by Tellus AB5684997