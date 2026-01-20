Barnvakt, nanny, hembiträde i Täby heltid.
2026-01-20
Vi söker en flexibel och engagerad medarbetare för hjälp i hemmet och vardagen hos en familj boende i Täby.
Det är en aktiv familj som nu söker en heltidsanställd som kan hjälpa dem med allt som rör hemmet, barnen och det vardagliga livet. De letar efter dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs med att vara en del av en familjs vardag.
Familjen kan tillhandahålla bil och boende.

Arbetsuppgifter
* Hjälp med hushållssysslor, såsom städning, tvätt och matlagning.
* Vara ett stöd i vardagen, inklusive lämning och hämtning av barn.
* Resa med familjen vid behov, både inom Sverige och utomlands.
* Organisera och strukturera upp vardagen efter familjens behov.
Vi ser gärna att du:
* Har körkort (krav). Familjen kan tillhandahålla bil.
* Kan kommunicera på svenska eller engelska.
* Är flexibel, självgående och lösningsorienterad.
* Har tidigare erfarenhet av liknande arbete (meriterande, men inget krav).
Vad vi erbjuder:
* Heltidsanställning med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter.
* En trygg arbetsmiljö där du blir en del av familjen.
* Möjlighet att resa och uppleva nya miljöer i samband med familjens resor.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig som en del av familjens vardag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: patricia@icleangreen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ICG Sverige AB
Arninge, Täby
187 69 TÄBY

Körkort
