Barnvakt i Täby 1- 2 d/vecka
Solidum Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-08-22
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solidum Sverige AB i Nacka
, Norrköping
, Uppsala
, Österåker
, Danderyd
eller i hela Sverige
Solidum Sverige AB/Barnakademin har sedan 2008 erbjudit högkvalitativa barnpassningstjänster till familjer över hela Sverige. Vi erbjuder kreativ barnpassning på svenska och är specialiserade på tvåspråkig barnpassning.
Vem söker vi:
• Deltidsarbetssökande, gärna studenter med ett intresse för barnomsorg
• Kandidater som kan jobba minst en eftermiddag per vecka
• Ansvarsfulla, kreativa personer med god social förmåga
• Kandidater som söker ett långsiktigt uppdrag (minst 6 månader)Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
• Familjen bor i Täby
• Har två barn 8 och 6 år gamla
• Hjälp behövs 1-2 eftermiddagar i veckan för hämtning och barnpassning från augusti
• Arbetstider: ca 15:30-18:00
• Flexibilitet att välja de dagar som passar dig bäst
• Om denna familj inte matchar din tillgänglighet, kan du ändå ansöka, så hjälper vi dig att hitta den perfekta familjen för dig!
Vad vi erbjuder:
• Ett dynamiskt deltidsarbete (3-10 timmar per vecka), med möjlighet att arbeta med flera familjer
• Konkurrenskraftig ingångslön (från 140 kr/timme)
• Certifiering inom barnpassning
• Utförliga skriftliga referenser när din anställning avslutas
• Nära kontakt och stöd från vårt centrala kontor samt en fantastisk gemenskap med andra barnvakter
Engagemang:
Vi prioriterar långsiktiga relationer och söker kandidater som kan vara tillgängliga i 6-12 månader.
Ansök idag!
Om du känner att du är rätt person för denna roll, ansök nu. Vi ser fram emot att välkomna dig till Barnakademin-familjen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Solidum Sverige AB
(org.nr 559007-2590), https://barnvaktistockholm.se/jobba_som_barnvakt Arbetsplats
Barnakademin Jobbnummer
9472111