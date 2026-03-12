Barnvakt i centrala Stockholm 1- 2 d/vecka
2026-03-12
Solidum Sverige AB/Barnakademin har sedan 2008 erbjudit högkvalitativa barnpassningstjänster till familjer över hela Sverige. Vi erbjuder kreativ barnpassning på svenska och är specialiserade på tvåspråkig barnpassning.
Våra kunder:
Vi arbetar med familjer vars barn är mellan 1 och 6 år, och som behöver hjälp med hämtning från skolan och barnpassning 1 till 4 dagar i veckan.
Vem söker vi:
• Deltidsarbetssökande, gärna studenter med ett intresse för barnomsorg
• Kandidater som kan jobba minst en eftermiddag per vecka
• Ansvarsfulla, kreativa personer med god social förmåga
• Kandidater som söker ett långsiktigt uppdrag (minst 6 månader)Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
• Familjen bor i centrala Stockholm
• Har tvillingar - 5 år gamla
• Hjälp behövs 1-2 eftermiddagar i veckan för hämtning och barnpassning
• Arbetstider: ca 15:30-18:30
• Flexibilitet att välja de dagar som passar dig bäst
• Om denna familj inte matchar din tillgänglighet, kan du ändå ansöka, så hjälper vi dig att hitta den perfekta familjen för dig!
Vad vi erbjuder:
• Ett dynamiskt deltidsarbete (3-10 timmar per vecka), med möjlighet att arbeta med flera familjer
• Konkurrenskraftig ingångslön (från 140 kr/timme)
• Certifiering inom barnpassning
• Utförliga skriftliga referenser när din anställning avslutas
• Nära kontakt och stöd från vårt centrala kontor samt en fantastisk gemenskap med andra barnvakter
Engagemang:
Vi prioriterar långsiktiga relationer och söker kandidater som kan vara tillgängliga i 6-12 månader.
Ansök idag!
Om du känner att du är rätt person för denna roll, ansök nu. Vi ser fram emot att välkomna dig till Barnakademin-familjen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Solidum Sverige AB (org.nr 559007-2590), https://barnvaktistockholm.se/jobba_som_barnvakt
Barnakademin Jobbnummer
9792062