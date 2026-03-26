Barnuppföljare inom Barn och ungdomsenheten
Är ni våra nya barnuppföljare som vill göra skillnad för barn och unga?
Vi ser med glädje fram emot att få hälsa tre nya kollegor välkomna till vårt härliga gäng på Barn- och ungdomsenheten inom Familjehemsteamet i Sala.
Om oss och varför välja oss?
Vi söker nu tre barnuppföljare, varav två tillsvidareanställningar och ett vikariat för en föräldraledighet. Som barnuppföljare blir du barnets handläggare med fokus på barnets bästa och får driva insatser som säkerställer trygghet, hälsa, relationer och utveckling för barnet.
Du får möjlighet att arbeta i en stabil och engagerad organisation där vi värnar om korta beslutsvägar, tvärprofessionellt samarbete och ett tillitsbaserat ledarskap. Du möter socialsekreterare med hög kompetens och med uppdraget i fokus. Tillsammans möjliggör vi för familjer att skapa en trygg och hållbar livssituation med ett tydligt fokus på barnens behov, säkerhet och välmående.
Familjehemsteamet kännetecknas av mycket glädje, omtanke och engagemang samt en mycket god samverkan och erfarenhet. Tillsammans med ett stabilt och kompetent team får du möjlighet att utvecklas i din roll och i uppdraget som barnuppföljare.
Vi sitter nära varandra inom myndighet; Mottagningssekreterare, utredare, familjehemssekreterare, barnuppföljare, placeringssamordnare och administratörer. Barn och ungdomsenhetens öppenvård finns ett stenkast därifrån. Öppenvården är väl utbyggd då det har varit och är ett prioriterat område för våra politiker som ser vinster med att kunna möta individers behov av hemmaplanslösningar så långt det är möjligt.
För dig som är nyanställd erbjuder vi egen introduktion och Socialstyrelsens Yrkesresan, lärande om bland annat BBIC och verktyg från Signs of safety.
Det finns ett nära ledarskap av teamledare och enhetschef. Det är teamledaren som leder och fördelar det vardagliga arbetet och finns alltid nära tillhands för stöd och vägledning. Även enhetschef sitter nära verksamheten med dörren öppen för frågor och funderingar.
Vi har också stöd av tre kunniga administratörer som gör allt för att underlätta din arbetsdag.
Sala ligger bra till geografiskt med bra pendlingsavstånd. Välkommen med din ansökan!
I rollen ingår att företräda barnets intressen och behov, att göra barnet delaktig i sin egen vård, ge barnet meningsfulla umgängen med sina föräldrar utifrån barnets behov, arbeta för återförening, att föräldrar ska vara delaktiga i vården och få möjlighet till rätt stöd. Du tror på föräldrarnas egen förmåga till förändring och ser deras resurser. I ditt arbete hörs barnets röst genom hela processen.
Du kommer att följa upp barnets vård, vilket innefattar att följa upp barnets hälsa och skolgång samt arbeta för att barnet har en god hälsa och utveckling. Du kommer att överväga och ompröva vården, göra umgängesplaner, umgängesbedömningar och vårdnadsöverflyttsutredningar när det är aktuellt samt följa upp insatser som finns runt de placerade barnen. Du arbetar i nära samverkan med familjehemssekreterare runt det placerade barnet och ungdomen.
Det är viktigt att du deltar i verksamhetsutvecklingen och samarbetar med kollegor och chefer för att bidra till en välfungerande och kvalitativ verksamhet. Du arbetar på ett rättssäkert sätt utifrån rådande lagstiftning, gällande föreskrifter, riktlinjer, rutiner och anvisningar.Kvalifikationer
Formell kompetens:
• Socionomexamen
• B-körkort
Meriterande:
• Kunskaper om och erfarenheter av utredning, handläggning och dokumentation
• Kunskaper om BBIC, Signs of Safety, nätverksorienterat arbetssätt och metoder för barnsamtal.
• Erfarenhet av barn och unga i samhällsvård
Du kommunicerar och samarbetar lätt med både interna och externa aktörer kring placerade barn, ungdomar och deras föräldrar. Som person är du mogen, flexibel, strukturerad och reflekterande, trivs i långvariga relationer och blir en viktig kontaktperson för familjerna. Du planerar, organiserar och genomför dina uppgifter självständigt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Anställningsvillkor
Antal tjänster: 2 tillsvidareanställning, heltid och 1 vikariat under föräldraledighet, heltid.
Arbetstid: Dagtid, viss kvällstjänstgöring kan förekomma.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Krav: B-körkort
Övrigt: Provanställning kan komma att tillämpas.
Möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter.
Vi erbjuder ett flextidsavtal, friskvårdsbidrag 2000 kr/år eller friskvårdsbidragsväxling till hälsoundersökning.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning.
Så, är du redo att hoppa på tåget till en spännande karriär i Sala? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team! Socialtjänsten i Sala - där ditt arbete gör skillnad varje dag! Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 260501
Ansökan görs via www.sala.se/ledigajobb
(vi tar inte emot ansökningar via e-post). Eftersom vi intervjuar löpande under ansökningstiden rekommenderar vi att du skickar in din ansökan redan idag.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsterna är du varmt välkommen att kontakta:
Agneta Bergman, enhetschef barn och unga, tel: 0224-74 96 19, e-post: agneta.bergman@sala.se
Minna Männikkö, teamledare tel: 0224-74 96 21, e-post: minna.mannikko@sala.se
Facklig kontaktperson:
Thomas Roberg, Vision, tel: 0224-74 96 62, e-post: thomas.roberg@sala.se
Om arbetsgivaren
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
