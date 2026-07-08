Barnskötare- Sjökadettens förskola
TP Förskolor AB / Barnskötarjobb / Täby Visa alla barnskötarjobb i Täby
2026-07-08
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TP Förskolor AB driver idag 33 förskolor i nio kommuner.
Vi är ett privat företag som med välutbildade och socialt kompetenta pedagoger bedriver utvecklande förskoleverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-5 år.
Vi söker nu en erfaren utbildad barnskötare till Sjökadettens förskola som ligger i ett lugnt villaområde i Näsbypark.
Vill du vara en del av en liten, familjär förskola där samarbete och gemenskap står i centrum? På Sjökadetten arbetar vi i ett nära team med stort engagemang för barnens trygghet, utveckling och lärande.
Förskolan ligger med närhet till både skog och lekparker, vilket ger oss fantastiska möjligheter till lek och lärande i naturen varje dag. Hos oss får du vara med och skapa en kreativ, varm och lärande miljö – tillsammans med kollegor som stöttar varandra över avdelningarna.
Vi söker dig som arbetar med arbetsglädje, nära samarbete och flexibilitet. Du har gärna lång erfarenhet och är trygg i yrkesrollen och Du måste kunna jobba med både hjärta och ha "skinn på näsan" i mötet med vardagens utmaningar.
Då språk, läsning och dokumentation är en viktig del av vårt uppdrag i förskolan ser vi att du har mycket god svenska i i både tal, läsning och i skrift.
Tjänsten är på 35-40 timmar/vecka.
Tillträde augusti 2026
Välkommen med din ansökan – hos oss får du både arbetsglädje och möjlighet att växa i din roll!
Märk din ansökan med Barnskötare- Sjökadetten
Läs mer om Sjökadettens förskola på vår hemsida www.tpforskolor.se
Bara ansökningar med behörig utbildning som barnskötare kommer att behandlas.
Vi ser att du som söker har:
• Barnskötarutbildning
• Tydligt barnfokus
• God kunskap om barns behov, utveckling och lärande
• Tydlig bild av vad vårt uppdrag innebär (goda kunskaper om Lpfö 18)
• Förmåga att omsätta teori till praktik
• God samarbetsförmåga
• Kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
• Kunna använda dig av digitala hjälpmedel i det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
• Är positiv, flexibel och ansvarsfull
• Kan tillsammans med ditt arbetslag arbeta mot uppsatta mål
• Är engagerad och ser möjligheter.
• Kan tillsammans med dina kollegor synliggöra barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation
För oss inom TP Förskolor är det viktigt att du:
• är engagerad och har ett bra förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor
• är intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag
Vi erbjuder:
• Reflektionstid i arbetslag
• Internutbildning
• Friskvårdsbidrag
• Handledning av specialpedagog
• Arbetskläder
• Fria pedagogiska måltider
• Tydlig roll och ansvarsfördelning
Vi använder vi oss av Tyra som är en digital plattform för pedagogisk dokumentation av barnens lärande. Vårdnadshavare kan genom Tyra följa vår verksamhet och få information om sitt barns dag.
Vi avsäger oss all kontakt med rekryteringsbolag eller liknande.
Vi rekryterar löpande varefter ansökningarna kommer in varför annonsen kan komma att tas bort före sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: barnskotarjobb@tpforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjökadetten". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TP Förskolor AB
(org.nr 556590-4405), https://tpforskolor.se/sjokadettens-forskola/
Slottsvägen 11-13 (visa karta
)
183 52 TÄBY Arbetsplats
Sjökadettens förskola Kontakt
Rektor
Jenny Tangas 073-966 88 01 Jobbnummer
9996065