Barnskötare- huspool på Önegården

Huspool på Önegårdensförskola
Önegården är en förskolaskola med 72 st barn Vår förskola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter barnet i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt på förskolan och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Som barnskötare arbetar du för att främja barnens utveckling och lärande. Tillsammans med kollegorna är du med och skapar en trygg och pedagogisk miljö för barnen. Du kommer vara flexibel i din anställning och vara huspool på alla förskolans avdelningar.
Vanliga arbetsuppgifter
• Främja barnens utveckling och medverka i undervisningen
• Delta i olika aktiviteter
• Ansvar att samarbeta och kommunicera med vårdnadshavare
• Delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet
• Delta i dokumentation av det pedagogiska arbetet
Din kompetens
• Utbildad barnskötare eller har annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
• Du har god kunskap om förskolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet.
Vi söker dig!
Du är flexibel, trygg och stabil i din yrkesroll och har en vilja att utvecklas tillsammans med övriga i arbetslagen. Du tycker samarbete är viktigt och har en empatiskförmåga och kan skapa goda relationer med kollegor, barn och vårdnadshavare. Du har förståelse för att alla människor har olika förutsättningar för lärande och att alla tar till sig kunskap på olika sätt.
En hälsning från din blivande chef
Välkommen till oss!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
