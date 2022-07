Barnskötare vikarieförmedlingen

Uppsala kommun / Barnskötarjobb / Uppsala

2022-08-01



Utbildningsförvaltningen vikarieförmedlingenBrinner du för barns utveckling? Vi erbjuder en flexibel anställning som vikarie på Uppsala kommuns förskolor.Arbetet som vikarie är utvecklande, roligt och flexibelt. Du lär känna olika arbetsplatser och knyter nya kontakter. Samtidigt gör du skillnad och skaffar dig bra meriter för framtiden. Är du glad, positiv och intresserad av förskolans verksamhet kommer du att passa bra hos oss!Läs mer på: www.uppsala.se/vikarie När du ansöker vill vi att du skickar in ett komplett CV och ett personligt brev där du bland annat besvarar dessa frågor:Varför är du intresserad av att arbeta som vikarie på förskola?Vad kan du bidra med som vikarie på förskola utifrån dina erfarenheter och kunskaper?Om du fick välja en aktivitet att göra med barnen på förskolan, vilken hade du valt och varför?Ditt uppdragI förskoleverksamheten har du tillsammans med ordinarie personal, ansvar för att skapa en trygg och stimulerande miljö där barnen står i centrum. Du är delaktig i en verksamhet som uppmuntrar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande baserat på läroplanen. Du är en god förebild som är engagerad och intresserad av förskolans verksamhet. Du tar initiativ inom ramen för ditt uppdrag som vikarie samt sätter gränser när det behövs.Dina arbetsuppgifter är bland annat att aktivt och engagerat delta i barnens aktiviteter och stötta ordinarie personal där det behövs. Arbetet innebär utevistelse oavsett väderlek året runt.Arbetstiden är förlagd till vardagar med varierande tider. Arbetet som vikarie ställer stora krav på flexibilitet då vikariebehov oftast uppstår med kort varsel på samtliga förskolor i Uppsala kommun. Även i ytterområden så som Almunge, Björklinge, Ramsta och Storvreta.Vi vill att du som vikarie ska kunna arbeta i genomsnitt minst två dagar i veckan.Vi använder oss av ett internetbaserat bemanningssystem, där du som vikarie lägger in den tid du finns tillgänglig för jobb. Därför krävs tillgång till internet via dator eller mobiltelefon. Du får en flexibel anställning där du själv avgör när du kan arbeta samtidigt som du får utforska många av Uppsala kommuns förskolor.2022-08-01Vi söker dig som har fyllt 18 år och har en avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du är utbildad barnskötare eller förskollärare. Önskvärt för tjänsten är tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna med barn i behov av särskilt stöd. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav.Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors och barns olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har god samarbetsförmåga och tar initiativ samt sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du visar intresse för verksamheten och anstränger dig för att leverera inom rimliga gränser. Det är också viktigt att du är en flexibel person som har lätt att anpassa dig till ändrade förutsättningar.UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: vikarieförmedlingen, 018-726 00 70, knappval 3, helgfria vardagar 7:00-9:00.Facklig företrädare: Kommunal: 010-442 88 16.I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Om vår organisationVälkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se ( https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad. 0%. Tillträde enligt överenskommelse.Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-08-05