Barnskötare (vikariat) till Berwalds förskola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal förskola / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2026-01-28
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Är du barnskötare och vill jobba med positiva kollegor med hög ambitionsnivå som har barnets bästa i fokus? Vill du vara med och göra skillnad varje dag? Då kan det vara dig vi söker till Berwalds förskola!
Berwalds förskola som arbetar språk och kunskapsutvecklande utifrån vårt kompensatoriska uppdrag. Förskolan har plats för 94 barn och har idag 5 avdelningar. På varje avdelning arbetar förskollärare och barnskötare.
Vikariatet kommer ha arbetstider utifrån förskolans behov. Vikariatet är på 80% och arbetstiden kommer variera olika dagar och kan förläggas mellan förskolans öppettider 6.30 - 17.30. Arbetstiden och arbetsuppgifterna är förlagda i barngrupp.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Uppgiften är att arbeta som barnskötare i en barngrupp med ett flertal barn i behov av extra stöd. Du ska leda en barngrupp själv om 5-10 barn i pedagogiska utbildningssituationer där barn i behov av särskilt stöd ingår. Du ska ha förmåga att kunna använda konkret material och bildstöd för att göra utbildningen tillgänglig för barn i behov av särskilt stöd. I arbetsuppgiften ingår att arbeta kompensatoriskt och anpassa utbildningen så den leder till utveckling och lärande för alla barn. Du kommer arbeta i ett arbetslag där samarbete och struktur är en förutsättning.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av barnskötaryrket. Arbetet kräver att du har erfarenhet av barn med särskilda behov samt erfarenhet av och intresse för inkluderande arbete med barn med särskilda behov. Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift och goda kunskaper om förskolans läroplan är också krav för tjänsten. Vi ser även att du har kunskap om att arbeta språk och kunskapsutvecklande med flerspråkiga barn.
Som person samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap på olika sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Monica Junefelt, rektor, 018-727 82 51.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-00622". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal förskola Kontakt
Rektor
Monica Junefelt monica.junefelt@uppsala.se 018-727 82 51 Jobbnummer
9710538