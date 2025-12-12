Barnskötare Vikariat till Artemis förskolor
2025-12-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vi är ett kommunalt förskoleområde som omfattar åtta förskolor som har närhet till varandra och naturen runt hörnet.
Vi har parker, lekparker, skog och stad inom gångavstånd. Eftersom avstånden är korta är samarbetet mellan förskolorna enkelt. På våra förskolor arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag. Vi har kockar på våra förskolor som lagar maten och pedagogisk lunch ingår. På Artemis förskolor arbetar vi med vårt gemensamma projekt "Planetskötare". Detta projekt har ett hållbarhetsperspektiv med ekologisk helhet och biologisk mångfald i fokus.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat som barnskötare i en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där öppenhet och delaktighet genomsyrar hela verksamheten. Här möts du av kompetenta kollegor och ett engagerat ledningsteam. Du erbjuds även pedagogiska luncher och arbetskläder. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att arbeta med viktiga uppdrag där du gör skillnad i samhället. Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad och de förmåner vi erbjuder.
Din roll
Som vikarie i Artemis förskolor bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. I den dagliga kontakten med vårdnadshavarna är du engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.
Din kompetens och erfarenhet
Gymnasieutbildning, gärna inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
Meriterande om du har:
Kunskaper i de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska.
Erfarenhet av att arbeta på förskola.
Som person är du engagerad, flexibel och självgående. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete. Du samverkar med barn, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och professionell med omdömet att kunna fokusera på rätt saker. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna, motivation och engagemang för tjänsten.
För att kunna arbeta inom våra förskolor behöver du uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister för arbete med barn.
Vi kommer att gå igenom CV sporadiskt under julen.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6963". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Kontakt
Tove Selvåg Drott tove.selvag.drott@edu.stockholm.se 076-1210432 Jobbnummer
9641993