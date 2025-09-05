Barnskötare vikariat - Sandvallsäng förskola
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Mark Visa alla barnskötarjobb i Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att ge barn omsorg och stöd för att skapa en trygg och stimulerande miljö för lek, lärande och utveckling.
Det inkluderar pedagogisk planering, dokumentation, att delta i och leda undervisning samt de dagliga rutiner och moment som sker i utbildningen.
Du arbetar i nära samverkan med förskollärare och vårdnadshavare för att stötta barnens utveckling och kommunicera kring deras framsteg.
Du arbetar utifrån Läroplanen för förskolan med dess tillhörande arbetsuppgifter och ansvarsområden.Kvalifikationer
Barnskötarutbildning
Arbete med yngre barn - förskola.
Meriterande med arbetserfarenhet från förskola samt arbete med de yngsta barnen.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276110". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Peter Lennartsson peter.lennartsson@mark.se 0320-217528 Jobbnummer
9493207