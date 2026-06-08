Barnskötare Utbildningsförvaltningen
Stockholms kommun / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2026-06-08
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Mälarhöjdens skola är en av Stockholms stads största grundskola. Vi har fina resultat avseende kunskaper, trygghet, en stabil ekonomi och mycket hög nöjdhet hos personalen. Skolan ligger bra till kommunikation mässigt och det är nära till natur samt lekområden. Skolan är stor men vi sätter stort värde på relationer och närhet och det gör att skolan känns mer familjär än annars skulle kunna tro.
Vi erbjuder
Vi arbetar i en kompetens baserad organisation där du bidrar med din kompetens. Vårt värdegrundsarbete präglas av positivt ledarskap och elevernas delaktighet i sin sociala och pedagogiska utveckling.
Din roll
Vi söker nu 1 barnskötare på ett längre vikariat där du arbetar i samverkan och på fritidshem. Där du tillsammans med kollegor ansvarar för undervisningen på fritidshemmet. Du har ett nära samarbete med lärare under förmiddagen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är barnskötare som har positiva förväntningar på elevernas förmågor, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Du som söker har genomfört gymnasium samt erfarenhet av att leda elevgrupper inom skola, föreningsliv eller inom kultur. Du planerar ,organiserar, prioriterar och analyserar tillsammans med kollegor undervisningen och verksamheten på fritidshemmet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Lugntorpsvägen 2 (visa karta
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129 44 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 4, Mälarhöjdens skola Kontakt
Sari Axi sari.axi@edu.stockholm.se 073-0346830 Jobbnummer
9953342