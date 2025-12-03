Barnskötare timvikarier, Bemanningsenhet förskola
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Förvaltningen har ett löpande behov av duktiga medarbetare som vill arbeta med barn för att skapa en trygg och lärande miljö i våra förskolor vid ordinarie medarbetares frånvaro. Som timvikarie på Utbildningsförvaltningen är du anställd av Bemanningsenheten som arbetar med att stötta våra förskolors lång- och korttids frånvaro i hela Mjölby kommun, inklusive Skänninge och Mantorp . Som timvikarie är du en av våra viktigaste resurser!
Vi behöver dig när ordinarie personal är sjuk, har semester eller annan ledighet.
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av praktiskt och pedagogiskt arbete. Du ger omsorg till och aktiverar barn vid förskolan samt motiverar och stimulerar barnen att utvecklas utifrån sina egna förmågor och intressen. Arbetet utförs tillsammans med ordinarie personal utifrån läroplan och övriga styrdokument.
Du lägger dig själv tillgänglig i vårt bokningssystem Time Care Pool de dagar och tider du kan arbeta och får därefter bokningar om arbetspassen matchar din tillgängliga tid. Bokningar på arbetspass kan ske både med kort varsel och med längre framförhållning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad eller pågående utbildning som barnskötare, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har god förmåga att uttrycka och göra dig förstådd på svenska i både tal och skrift.
Vi se gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn, till exempel i liknande arbete, praktik eller ideella uppdrag.
Som person är du engagerad, lyhörd och empatisk i mötet med barn och kollegor. Du möter varje person med respekt och har god samarbetsförmåga.
Du är flexibel och trygg även när planerna ändras och du har förmåga att följa instruktioner och lagstadgade krav.
Det är meriterande om du har körkort och tillgång till bil för att kunna arbeta på våra förskolor på landsbygden.
Vi erbjuder:
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292421". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Bemanningsenhet förskola
Lena Tegler lena.tegler@mjolby.se 010-234 56 47 Jobbnummer
9625969