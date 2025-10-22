Barnskötare timvikariat vid behov
2025-10-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om jobbet:
Vill du bli vår nya timvikarie vid behov som kan hjälpa oss att trygga upp vår verksamhet när ordinarie pedagoger inte är på plats? På vår privata förskola i Linghem med utomhuspedagogik kan du bidra med din kompetens och dina erfarenheter och vara ett komplement till våra arbetslag. Du får komma till en arbetsplats där du får utvecklas och trivas tillsammans med härliga kollegor.
Vår förskola erbjuder en utbildning där lärande, omsorg och lek bildar en helhet. Detta sker i samspel med vår utomhuspedagogiska profil.
Arbetsuppgifter och kvalifikationer:
• Du kan uppvisa ett utdrag ur polisregistret innan du påbörjar arbete.
• Vi söker dig med barnskötare utbildning eller liknande erfarenheter att arbeta med barn.
• Du får gärna får ha kompetens inom utomhuspedagogik men även att arbeta med barn med NPF.
• Du är tydlig och lyhörd i ditt sätt att kommunicera och förstår vikten av ett gott samarbete med vårdnadshavare.
• Du är flexibel och kan snabbt adaptera till nya situationer och ser möjligheter i ditt arbete istället för hinder.
• Du kan uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska .
Övrigt.
Om du är nyfiken på att komma jobba hos oss är du välkommen in med din ansökan via mail.
Vi undanber oss all extern rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: solkatten@frokenflora.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare timvikariat". Arbetsgivare Fröken Floras Förskola AB
(org.nr 556759-5870)
Sävsångarevägen 61 (visa karta
)
585 65 LINGHEM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fröken Floras Förskola AB Kontakt
Vikariehanterare
Nagham Johanna solkatten@frokenflora.se 0708-265255 Jobbnummer
9569911