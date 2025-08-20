Barnskötare till Vintergatans förskola
Uppvidinge kommun, Förskoleverksamhet / Barnskötarjobb / Uppvidinge Visa alla barnskötarjobb i Uppvidinge
2025-08-20
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Vintergatans förskola är en förskola som består av fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har ett fantastiskt läge med närheten till naturen. Vår vision är att skapa en verksamhet med lustfyllt lärande där barnen känner sig harmoniska samt får möjlighet att utveckla social kompetens, tilltro till sig själva och se sitt eget värde. På Vintergatan arbetar vi för att alla, såväl barn som personal samt vårdnadshavare ska känna sig trygga och respekterade i vår verksamhet. Alla är olika men lika mycket värda, vi respekterar olikheter och ser det som en tillgång.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Då hoppas vi att du söker tjänst hos oss på Vintergatans förskola i Lenhovda.
Som barnskötare hos oss har du en unik möjlighet att påverka och bidra till barns utveckling och lärande från tidig ålder. Genom ditt pedagogiska kunnande och förhållningssätt bidrar du till att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för varje barn. På Vintergatans förskola vill vi ge barnen det allra bästa och våra medarbetare en trivsam arbetsplats som präglas av samarbete, gemenskap och möjligheter att utvecklas.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad barnskötare. Din personliga kompetens är viktig och att du är professionell i din yrkesroll, tar ditt vuxenansvar och är engagerad. Du tycker att det är kul att arbeta med barn, är lösningsinriktad, ser möjligheter, tar ansvar, är flexibel, tar egna initiativ som gynnar eleverna du arbetar med och har en god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa relationer med barn och vuxna och bidrar till ett gott arbetsklimat i arbetsgruppen.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge kommun
(org.nr 212000-0605) Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Förskoleverksamhet Kontakt
Rektor
Elin Hägglund elin.hagglund@uppvidinge.se 0474-476 34 Jobbnummer
