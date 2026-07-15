Barnskötare till Valbo förskoleområde
Gävle kommun, Valbo förskoleområde / Barnskötarjobb / Gävle Visa alla barnskötarjobb i Gävle
2026-07-15
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
I Valbo förskoleområde finns 8 förskolor. Fridebo förskola består av tre paravdelningar där vi arbetar i åldersblandade grupper. Förskolan har en inspirerande närmiljö med närhet till lekparker, idrottsplats och skog, samt goda bussförbindelser till centrala Gävle. Hos oss möts du av en välorganiserad verksamhet och en engagerad personalgrupp som är öppen för ständig utveckling. Vi erbjuder en välkomnande miljö för både barn och vuxna. Vi arbetar aktivt med vår värdegrund och ett systematiskt trygghetsarbete där målet är att alla ska få möjlighet att vara sitt bästa jag. Trygghet, glädje och gemenskap är viktiga ledord för barnens tid hos oss.
I Valbo förskoleområde arbetar vi utifrån vår vision "När man pratar om Kvalitén i förskolorna i Gävle är det Valbo förskoleområde en lyfter fram som det goda exemplet".
Visionen vilar på 4 byggstenar
Bemötande - Du är förskolans viktiga ansikte utåt. Du bemöter andra med nyfikenhet och respekt, oavsett vem.
Samarbete - Du ser dig själv som en viktig lagkamrat i ett väldigt viktigt lag, som växer tillsammans.
Kvalitet - Du har engagemang och glädje i uppdraget, där viljan att lära och utveckla förskolan är det som driver dig.
Normkreativitet - Du ger alla barn möjligheten att utvecklas, utan att begränsas av andras föreställningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad barnskötare som vill bidra till en trygg, lekfull och lärorik vardag för barnen. Du är närvarande, samarbetar väl och brinner för att skapa goda relationer.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• att tillsammans med dina kollegor ansvara för det pedagogiska arbetet med barn i åldrarna 1-5 år
• att ständigt arbeta för att skapa en trygg, säker och utbildande miljö som lockar och utmanar barnen till lek, aktiviteter och lärande
• bidra med planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutade mål och riktlinjer
• att du verkar för en god hälsofrämjande och tillgänglig miljö för omsorg, lek, fysisk aktivitet, utveckling och lärandeKvalifikationer
Du är en strukturerad och trygg barnskötare med barnet i fokus.
Vi söker dig som:
• har en fullgjord gymnasieexamen
• är utbildad barnskötare
• är förtrogen med förskolans läroplan och andra styrdokument
• har goda språkliga och kommunikativa färdigheter på svenska, både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen:
• har du förmågan att se vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat
• inger du förtroende och skapar tillit. Du har förmågan att sprida lugn och stabilitet
• är du nyfiken, kreativ och öppen för nya lösningar
• tar du initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer
• har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, barn och vårdnadshavare
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse .
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 26 VALBO Arbetsplats
Gävle kommun, Valbo förskoleområde Kontakt
Biträdande rektor
Pernilla Lundevall pernilla.lundevall@gavle.se +4626177376 Jobbnummer
10003495