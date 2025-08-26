Barnskötare till Tranans förskola
2025-08-26
Vi tror på att göra skillnad.
Tillsammans skapar vi framgångsrika förskolor.
För oss står barnens utveckling i centrum och den viktigaste anledningen att vi går till jobbet. Som medarbetare på ULNA Förskolor har du frihet att påverka, möjlighet att bidra till ett delaktigt ansvarstagande och vara en del av vår starka sammanhållning som skapar arbetsglädje och gör skillnad för en bättre framtid - varje dag. Vill du också göra skillnad tillsammans med oss?
Tranans förskola ligger i ett trevligt villaområde i Näsbypark med allmänna lekplatser och fina naturområden i närmiljön. Våra tre utegårdar är utrustade med motoriskt inspirerande, utmanande lekredskap och uppbyggda små uterum för olika lekar. Våra innemiljöer är uppdelade i lärmiljöer utifrån målen i läroplanen. Vi vill ge barnen en bra mix av planerad samt spontan undervisning i våra lärmiljöer. Det är viktigt för oss att barnen känner sig trygga på förskolan, att de känner sig sedda, att de utvecklas och känner att vi tror på deras förmågor. På Tranan arbetar vi som EN förskola utan avdelningar där barnen är indelade i undervisningsgrupper på förmiddagarna. Gruppen befinner sig då i den lärmiljö som återspeglar undervisningen. På Tranan är personalen alltid benägen om att anpassa undervisning och utbildning efter barnens behov och intressen samt att vi följer vad som händer i samhället i och med arbetet med våra temaveckor.
VI ERBJUDER DIG:
- fyra kompetensutvecklingsdagar/år
- möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll
- planering enskilt och i arbetslaget
- reflektionsgrupper (kollegialt lärande)
- fria måltider som lagas av egen kock på förskolan
- kontinuerliga utbildningar i säkerhet, t.ex. brand, ergonomi samt HLR- & olycksfall för barn
VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG ATT DU:
- har en flexibel och positiv inställning, har ett gott bemötande och förhållningssätt gentemot barn och vuxna på förskolan
• har ett driv att vilja lära och utveckla sig tillsammans med kollegor mot gemensamma mål
- har ett helhetstänk då vi arbetar avdelningslöst som en hel förskola
• förstår vikten av god kommunikation
• har lätt att kunna samarbeta med många och har lätt för att kommunicera och är intresserad av att lyssna in andras tankar och idéer
- har kunskapen och förmågan att se barnens behov
- är intresserad av att utveckla lärmiljöer utifrån barnens behov av stimulans och är van att bedriva pedagogisk verksamhet även utomhus
- att du är en medforskande pedagog och närvarande pedagog som är lösningsfokuserad och ser möjligheter
- är väl insatt i Läroplanen för förskolan
- vi ser det också som en fördel om du har jobbat i UNIKUM tidigare.
VI LÄGGER SÄRSKILD VIKT VID:
- personlig lämplighet
- att du ska komplettera befintlig personal
Kvalifikationer: Barnskötarutbildning
Arbetsplats/placeringsort: Tranans förskola i Täby
Tjänstgöringsgrad: Heltid, 100%
Anställningsform: Vikariat 1 år
Tillträde: November 2025 (eventuellt tidigare), eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-15. Tillsättning sker löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden löpt ut.
Alecta kollektivavtal tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15.
Månadslön, friskvårdsbidrag mm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556824-2472), http://www.ulna.se Arbetsplats
Ulna AB Kontakt
Cecilia Klintorph, Rektor cecilia@ulna.se 0722-50 36 68
9477036