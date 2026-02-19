Barnskötare till Tallbacka förskola
Gällivare kommun / Barnskötarjobb / Gällivare Visa alla barnskötarjobb i Gällivare
2026-02-19
Tallbacka förskola är en treavdelningsförskola i samma byggnad som Tallbacka skola beläget på Mellanområdet i Gällivare. Avdelningarna är just nu åldersblandade 1-5 år med max 18 barn i varje grupp. Förskolan har mycket nära till naturen på mellanområdet och nyttjar dessa som lärmiljö i undervisningen med barnen.
Tallbacka förskola arbetar utifrån hållbar utveckling, jämställdhet med tydlig utgångspunkt utifrån läroplan för förskolan 2018. Tallbacka förskola ingår tillsammans med Granbacka och Aurora förskola i ett kollegialt nätverk där vi samverkar och utbyter erfarenheter. Verksamheten är trygg och väl inarbetad. Vi arbetar projekterande i processer med barnen och det är barnens intressen och inflytande som ligger till grund för hur undervisningen utformas. Vi arbetar mycket utomhuspedagogiskt och använder naturen som grund för barns lärande och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare har du tillsammans med övriga i arbetslaget ansvar för att delta i planering, genomförande av aktiviteter och reflektion i arbetslaget och att genomföra det systematiska kvalitetsarbetet i samarbete med övriga kollegor och arbetslag på förskolan. Barnen ska ges nya utmaningar och få stöd och stimulans för sin utveckling och sitt lärande. Du samverkar aktivt med vårdnadshavare och utgår från verksamhetens uppdrag och barnens bästa i alla lägen.Kvalifikationer
Vi söker dig med utbildning som barnskötare och som vill vara med och utveckla vår spännande verksamhet. Det är viktigt att du är väl förtrogen med våra styrdokument. Vårt uppdrag utgår ifrån Läroplan för förskolan 2018. Du är en tydlig ledare, självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Självklart är du positiv och har tilltro till barnens kompetenser och vill utveckla deras förmågor. Du är intresserad av att använda dig av digitala verktyg och är mån om förtroendefulla relationer till barn och föräldrar samt att du har god samarbetsförmåga. Du använder dig gärna av pedagogiska samtal och pedagogisk dokumentation i arbetet eller är villig att lära mer om detta. Du är intresserad av att utveckla förskolan och dess lärmiljöer.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Krav vid anställning - utdrag från polisen belastningsregister
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxling
Läs mer våra tjänster och hur det är att arbeta i Gällivare kommun påhttps://www.gallivare.se/lararjobb
Heltid 100%, Tillsvidareanställning.Ersättning
Månadslön - ange gärna löneanspråk, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Sista ansökningsdagen:2026-03-15
Tillträde: 2026-04-01 eller enligt överenskommelse
Upplysningar
Ewa Wennebjörk, biträdande rektor Tallbacka förskola 0970-818491 ewa.wennebjork@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal Gällivare tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
