Barnskötare till Svenska internationell förskola
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2026-07-08
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Vi är en liten och familjär förskola i Hässelby med en internationell profil, där vi fokuserar på språkutveckling och ger barnen möjlighet att växa som världsmedborgare. Vår förskola är tvåspråkig med svenska och engelska som arbetsspråk. Nu söker vi en erfaren barnskötare som vill vara en del av vår framtida utveckling.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som medlem i vårt team kommer du att ha möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med barnen, kollegor och verksamheten. Du kommer att delta i den pedagogiska planeringen och aktivt bidra till den dagliga verksamheten. Tillsammans med laget ansvarar du för att skapa en säker och kreativ miljö för barnen.
Krav och önskemål:
Erfarenhet: Minst 2 års erfarenhet av arbete på förskola.
Utbildning: Barnskötarutbildning eller liknande.
Språkkunskaper: Goda kunskaper i engelska. Meriterande om du är flerspråkig.
Personliga egenskaper: Positiv inställning, ansvarstagande och driv att arbeta i team.
Pedagogiskt ansvar: Villig att ta pedagogiskt ansvar och bidra med idéer för att förbättra verksamheten.
Kunskap om läroplanen: God kunskap om läroplanen för förskolan är meriterande.
Anställningsvillkor:
Arbetstid: Tjänsten är förlagd på 60-75 % med start enligt överenskommelse.
Provanställning: 6 månaders provanställning.
Intervjuer: Intervjuer sker löpande.
Belastningsregister: Ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister krävs för att arbeta inom förskola.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan till oss. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: sabina@siforskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska internationella förskolan AB
(org.nr 556839-7185)
Mäster Karls Väg 5 (visa karta
)
165 73 HÄSSELBY Arbetsplats
Svenska internationella förskolan Kontakt
Rektor
Sabina Ali-Högman sabina@siforskolan.se 0700299985 Jobbnummer
9996142