Barnskötare till Skrea förskola
Edukatus Alliance AB / Barnskötarjobb / Falkenberg Visa alla barnskötarjobb i Falkenberg
2026-08-06
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På Skolalliansens förskolor lägger vi grunden för ett lustfyllt och livslångt lärande, där varje barn får utvecklas i sin egen takt – med trygghet, nyfikenhet och kreativitet i centrum. Vår verksamhet utgår från barnens intressen och drivs av ett starkt engagemang för att skapa meningsfulla lärsituationer i vardagen. Här lär sig barnen genom lek, fantasi och utforskande tillsammans med trygga vuxna som medforskare. Tillsammans bygger vi en stimulerande miljö där barn får upptäcka sin omvärld och växa som individer.Publiceringsdatum2026-08-06Beskrivning
Skrea förskola söker en engagerad och trygg barnskötare som vill vara med och skapa en varm, lärande och lustfylld miljö för våra barn. Vi erbjuder ett vikariat på 100% med start omgående eller enligt överenskommelse.Arbetsuppgifter
Omsorg och trygghet i vardagen för barnen.
Planera och genomföra aktiviteter som främjar lek, utveckling och lärande.
Samarbete med övriga kollegor kring rutiner, planering och dokumentation.
Aktivt bidra till en positiv och professionell förskolemiljö.
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare.
Har ett varmt och professionellt bemötande.
Är flexibel, ansvarstagande och har god kommunikativ förmåga.
Ser värdet i att skapa struktur, trygghet och glädje i barns vardag.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8173531-2133772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Brunekullevägen 2 (visa karta
)
311 70 FALKENBERG Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
10024370