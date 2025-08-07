Barnskötare till Rönnbackens förskola, vikariat
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-08-07Beskrivning
Välkommen att söka tjänsten som vikarierande barnskötare i Bredaryd med placering på Rönnbackens förskola.
Vi söker en barnskötare med god pedagogisk kunskap och med förmågan att skapa engagemang samt arbetsglädje i arbetslaget. Vi söker dig som är trygg, nyfiken och positiv som kan komplettera vår personalgrupp. Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare är du med och bidrar till att förskolans uppdrag utifrån läroplanen genomförs. Alla som arbetar på förskolan följer de normer och värden som anges i läroplanen. Du är med och lägger grunden för ett livslångt lärande där trygghet, omsorg och lärande bildar en helhet. Du ska ha ett förtroendefullt och nära samarbete med vårdnadshavare och hemmet. Förskolornas öppettider är inom ramen 6.00 - 18.30. Möten är förlagda till kvällstid 17.00 - 19.00 varannan vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som är barnskötare. Du har god insikt i förskolans pedagogiska uppdrag. Du har erfarenhet av att ha arbetat med TAKK och bildstöd. Du har vana av att genomföra utvecklingssamtal. Du har erfarenhet och vana att arbeta utifrån ett lågaffektivt förhållningsätt. Du har ett professionellt förhållningssätt och bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har barnen i fokus. Du är intresserad, engagerad och du vågar anta de utmaningar som kommer med arbetet och tar egna initiativ. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i uppdraget, flexibel, har god samarbetsförmåga och sprider arbetsglädje. Du har förmågan att ställa om och möta vardagen på andra sätt än vad som kanske från början var planerat. Du har körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till de andra förskolorna i området för ev. stöd vid personalfrånvaro. Det är en merit om du har kunskap kring Diabetes. Utifrån detta är det viktigt att du bifogar personligt brev och cv där du presenterar dig själv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser fram emot Din ansökan!Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Bredaryds förskoleområde Kontakt
Sabina Granviken, rektor 0370-378062 Jobbnummer
9449531