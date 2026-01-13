Barnskötare till Regnbågens förskola
Hej! Är du vår nya kollega?
Vi söker nu en Barnskötare till Regnbågens Förskola.
Regnbågen ligger vackert belägen vid Vassara älv med utsikt över Dundret. Att arbeta i förskolan är ett utmanande, spännande och kreativt jobb i nära samarbete med kollegor i arbetslag. Som pedagog i Gällivare kommun kan vi erbjuda dig ett meningsfullt och varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar aktivt med att främja barns lärande genom språkutveckling, naturupplevelser och kulturell medvetenhet. Vår förskola är språkligt och kulturellt mångsidig och erbjuder en rik och varierad lärmiljö som anpassas efter barnens behov och intressen.Vi strävar efter att skapa en trygg och inspirerande miljö där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar, med fokus på lärande, hållbarhet och inkludering.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta inom för- och grundskolan i Gällivare kommun: Jobba som pedagog | Gällivare kommunDina arbetsuppgifter
Som barnskötare kommer du tillsammans med de andra i arbetslaget genomföra de aktiviteter som är planerade utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö).Kvalifikationer
Som pedagog ska du vara ansvarstagande och ha ett tydligt ledarskap i barngruppen, du har lätt för att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, flexibilitet, nytänkande och en stark förmåga att samarbeta är egenskaper vi värdesätter högt i vårt arbete, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Barnskötarutbildning eller likvärdig kompetens är meriterande. Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska enligt den nationella minoritetsspråkslagen. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun
Utdrag ur Polisens belastningsregister söker du hos Polisen.se och är ett krav.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)Anställningstyp/arbetstider
100%, tillsvidare.Ersättning
Månadslön, Gällivare Kommun tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna ett löneanspråk i ansökan!
Ansökan/Tillträde
I ansökan ingår ditt CV. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-02-25 eller enl. överenskommelse
Sista ansökningsdag är: 2026-01-30
Upplysningar
Marie Apelqvist, rektor
Tel, 0970-818481
Mejl, Marie.apelqvist@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, 010 - 442 99 19 Mail: gallivare.norrbotten@kommunal.se
Ersättning
