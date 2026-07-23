Barnskötare till Norrstrands förskola
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2026-07-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Beskrivning
Nu söker vi dig som är barnskötare till Norrstrands förskola. Som barnskötare har du en viktig roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnen där de kan lära och utvecklas som individer. Genom att engageras i barnens lek och aktiviteter hjälper du dem att utveckla sociala och känslomässiga färdigheter samtidigt som du hjälper dem att bygga självförtroende och självständighet.
Norrstrands förskola har för närvarande 7 avdelningar. Vår fina förskola består av ett relativt nybyggt hus och 2 renoverade. Tillsammans har vi stora inspirerande gårdar som inbjuder till kreativitet, lek och utforskande samt närhet till stadsliv, parker och natur. I samspelet mellan våra miljöer ute och inne, mellan barn och pedagoger skapar vi en verksamhet där trygghet och glädje står i fokus. Våra lärmiljöer är barnens arena där deras tankar, idéer ska ges utrymme och miljöerna och innehållet ska utvecklas efter deras intressen, tankar och behov. På Norrstrands förskola ska alla barn få möta en tillgänglig lärmiljö som är både välkomnande, tillåtande och tillgänglig. Förskolans utbildning ska präglas av omsorg och har en viktig roll i att bidra till att lägga grunden till barnens trygghet och självkänsla. Omsorg ska tillsammans med utveckling och lärande bilda en helhet. Hos oss får du vara med och skapa en kreativ och utvecklande verksamhet tillsammans med kollegor som alla bidrar med sin kompetens. Vi samverkar mellan avdelningarna och bidrar att tillsammans skapa en bra förskola och arbetsplats.
Med anledning av tjänstledigheter söker vi nu två barnskötare för vikariat hos oss. Start om möjligt den 28 augusti. Den ena tjänsten sträcker sig fram till 17 januari 2027 och den andra till 6 juni 2027. Med ev möjlighet till förlängning gäller för båda tjänsterna.Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du tillsammans med förskollärare utifrån aktuella styrdokument och genomför- och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Du hjälper till att planera och genomföra aktiviteter som främjar barnens utveckling och lärande. Du ansvarar för att ge barnen en trygg och säker miljö i förskolan.
Att bidra med planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten enligt beslutande mål och riktlinjer
Att arbeta för att skapa en trygg och säker och utbildande miljö som lockar och utmanar barnen till lek, samspel och lärande
Att tillsammans med kollegorna ansvara för det pedagogiska innehållet och vara en god förebild
Att verka för en god, hälsofrämjande och tillgänglig miljö för att främja omsorg, lek, fysisk aktivitet, utveckling och lärande.
Som barnskötare har du en ovärderlig roll där du hjälper och inspirerar barnen i deras aktiviteter. Det är ett viktigt och omväxlande arbete där du behöver vara förbered på att ingen dag är den andra lik. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare via gymnasial- eller eftergymnasial utbildning motsvarande minst 1300 p. Som person ser vi att du tar ansvar och aktivt deltar för att skapa en utvecklande, rolig och lärorik förskola. Du har en god förmåga att se alla barn och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar.
Du som söker är trygg och mogen i ditt sätt att vara och har förmåga att agera professionellt i olika situationer. Du har en god samarbetsförmåga, förtroendefullt bemötande och bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att skapa och upprätthålla goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Som person är du relationsskapande, lyhörd och har lätt för att bygga förtroende. Du kommunicerar på ett tydligt, respektfullt och situationsanpassat sätt och har förmåga att möta människor med ett professionellt och positivt bemötande. Vi värdesätter att du är ansvarstagande, engagerad och bidrar till verksamhetens utveckling genom ett gott samarbete och en öppen dialog.
Du är en nyfiken medforskare i barnens lärande och behöver vara väl förtrogen med våra styrdokument, såväl LpFö 18, rev 25 som barnkonventionen och kunna omsätta den i både ord och handling. Du har förmåga att se möjligheter och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du delar med dig av kunskaper likväl som du lyssnar in andras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, ditt bemötande och din barnsyn. I övrigt är det viktigt att du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift då det är mycket dokumentation.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod [403010]
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
651 84 KARLSTAD Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Förskola, Norrstrands förskola Kontakt
Malin Engelbrektsson malin.engelbrektsson@karlstad.se 054-5403493 Jobbnummer
10010292