Barnskötare till Nattis
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-04-23Beskrivning
Vi söker nu en barnskötare som är intresserad att arbeta på Nattis. Arbetet grundar sig i att erbjuda barnen som har placering på Nattis omsorg på obekväma arbetstider. Nattis lokaler ligger i Pepparmyntans förskola och har ett lugnt läge alldeles intill parkområdet mellan Hornaryd och Gröndal. Till Nattis kommer barn från hela Värnamo kommun.
Målsättningen med vårt arbete är att barnen ska känna trygghet, tillit och glädje hos oss. Att skapa en god kontakt med vårdnadshavare så att de känner sig trygga med att lämna sina barn. Vi arbetar för att bidra till en positiv anda som genomsyrar verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är tillsyn och omsorg av de barn som har placering på Nattis, utöver ordinarie förskola och fritidshem. Det innebär även att dessa barn ges möjligheter till meningsfulla aktiviteter genom variation av utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter. I övrigt ingår administrativa arbetsuppgifter. Arbetstiderna är sen eftermiddag, kvällar, ojämna helger samt vaken natt. Kvalifikationer
Vi söker dig med barnskötarutbildning och erfarenhet, samt har ett intresse för att arbeta med barn och ungdomar i åldrarna 1 - 12 år. Du har ett professionellt förhållningsätt och bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor. Att verka för att ha goda relationer är för dig en självklarhet. Du antar de utmaningar som kommer med arbetet, är ansvarsfull och tar egna initiativ. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i uppdraget. Du är flexibel, har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har förmågan att ställa om och möta vardagen på andra sätt än vad som var planerat från början. Du behöver ha en grundläggande datorvana samt behärska det svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ser fram emot din ansökan.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555)
331 31 VÄRNAMO Arbetsplats
Nattis, Gröndals förskoleområde Kontakt
Rektor
Alma Velic alma.velic@edu.varnamo.se 0370-377679 Jobbnummer
