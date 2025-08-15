Barnskötare till natt- och helgomsorg
Norrköpings kommun / Barnskötarjobb / Norrköping Visa alla barnskötarjobb i Norrköping
2025-08-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en kreativ barnskötare med förmåga att skapa trygghet och rutiner för barn i vardagen? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Natt- och helgomsorg är en verksamhet som erbjuder barnomsorg för barn mellan 1 till 13 år på kvällar, nätter och helger då övrig barnomsorg är stängd. Verksamheten finns i Ektorp, Björkalund och Skärblacka.
Vårt uppdrag är att skapa trygghet och rutiner för barnen i vardagen. Vi lägger stor vikt vid barnens delaktighet i verksamhetsplaneringen för att tillgodose barnens olika behov. Under helgerna arbetar vi flexibelt utifrån barnens intressen.
Nu söker vi två vikarierande barnskötare som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss arbetar du med att ta emot barnen när de kommer, läxläsning, lek, matlagning, kvällsrutin, läggning och morgonrutin. Du anpassar verksamheten utifrån barnens ålder och barngruppens sammansättning.
Arbetet kan innebära ensamarbete. Du tillhör ett arbetslag på en av våra avdelningar och har en nära samverkan med övriga avdelningar inom natt- och helgomsorgen.
Arbetslaget arbetar även med kontinuerlig uppföljning och utveckling av verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med erfarenhet av arbete i barngrupp. Du har även erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och/eller medicinsk anpassning.
Som person är du trygg och lyhörd med förmåga att skapa förtroendefulla relationer till såväl barn som vårdnadshavare och kollegor. Du har en pedagogisk insikt där du anpassar bemötande och kommunikation efter individ och situation.
Du är kreativ och bidrar gärna med förslag på hur verksamheten kan utvecklas för att skapa en rolig och stimulerande miljö för barnen.
Då du blir del av en dynamisk verksamhet ser vi att du trivs med att dagarna inte alltid går som planerat och att du kan ställa om efter ändrade omständigheter under arbetsdagen.
Vi ser positivt på om du har kunskap kring livsmedelshygien samt kost och allergier då du ansvarar för matlagning för barngruppen. Du behöver ha grundläggande datakunskaper och B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: vikariat på heltid
Längd på anställning: 12 månader
Tillträdesdatum: 1 september eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: kväll, natt och helg. Tjänsterna innebär ensamarbete och arbete vaken natt.
Möjlighet till distansarbete: nej
Sista ansökningsdatum: 25 augusti men vi behandlar ansökningar löpande.
Kontakt: Anna Lind Nordell, enhetschef, 011-15 21 22, anna.nordell@norrkoping.se
.
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9460940