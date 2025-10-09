Barnskötare till Montessori i Falkenberg
2025-10-09
Stiftelsen Falkenbergs Montessoriförskolor har drivit förskolor i Falkenberg mer än 40 år.
Vi har fyra förskolor belägna i Skogstorp, Skrea, Centrum och i Vessigebro. Varje dag arbetar vi med att möta barnen utifrån deras intresse och behov för göra deras vistelsetid hos oss till den bästa tänkbara. Våra förskolor drivs utan vinstsyfte av föräldrar som har barn i verksamheten.
ARBETSPLATS
Då en av våra barnskötare valt att gå i pension, söker vi nu en ny kollega till vår verksamhet. Tjänsten är på 75% på vår avdelning med de äldre barnen i åldrarna 3-6 år.Publiceringsdatum2025-10-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare, gärna med montessori utbildning/erfarenhet. Du ska vara stresstålig, lugn, flexibel och har god samarbetsförmåga.
Du är ansvarstagande och har alltid barnperspektivet i fokus.
Du kommer att arbeta i en miljö som ställer höga krav på handlingskraft och att vara en kreativ medarbetare.Arbetsuppgifter
I våra förskolor är det viktigt att barnen har en lugn och trygg miljö samt att pedagogerna de möter hos oss är engagerade, trygga, lyssnande och medskapande. Vi möter barnen i deras utforskande och lärande där relationer med miljö, material, pedagoger och barn är betydelsefull.
Vi vill att du är väl förtrogen med Läroplanen för förskolan, har en positiv syn på barnets förmåga och lust att lära, är flexibel, vill utmanas och utvecklas tillsammans med barnen och kollegor.
Tillträde: 2026-01-07
ÖVRIGT
För att ansökan ska vara komplett och behandlas, så ska intyg på genomförd barnskötarutbildning bifogas.
Inom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873).
Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställnings erbjudande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Intervjuer sker fortlöpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: rektor@montessorifalkenberg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Falkenbergs Montessoriförskolor
, http://www.montessorifalkenberg.se Arbetsplats
Stiftelsen Falkenbergs Montessoriförskolor Kontakt
Rebecka Borglund rektor@montessorifalkenberg.se Jobbnummer
9547862