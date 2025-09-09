Barnskötare till Måttsunds förskola
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Luleå Visa alla barnskötarjobb i Luleå
2025-09-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Måttsunds förskola ligger 2 mil söder om Luleå, med promenadavstånd till skogar, ängar och Måttsundsskolan. Vi har en fin ute- och innemiljö, som lockar till lek och lärande.
Hos oss genomsyras arbetssättet av glädje, gemenskap och samarbete. Vi ser det enskilda barnet och planerar, genomför och utvärderar utbildningen utifrån intressen och förutsättningar hos varje enskilt barn. Planeringen grundar sig i förskolans styrdokument. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska få känna en grupptillhörighet och gemenskapen det för med sig.
Vår förskola består av tre avdelningar där vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Tack vare detta samarbete kan vi ha barnens bästa i fokus och skapa trygghet.
Du kan läsa mer om vår förskola på Måttsunds förskola - Luleå kommunPubliceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Du ska kunna arbeta självständigt och ansvarstagande utifrån ditt uppdrag som barnskötare. Tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår utbildning, genom undervisning och bland annat pedagogisk dokumentation, reflektioner samt utifrån vetenskapliga teorier. Du ska vara nyfiken och kunnig kring barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig som är yrkesutbildad barnskötare med god social samarbetsförmåga och är flexibel. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Anställningsform: tidsbegränsad anställning till 31 dec 2025 med eventuell möjlighet till förlängning
Omfattning: 60-100%, efter överenskommelse
Tillträde: Sept 2025 eller enl överenskommelse
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277077". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Jeanette Larsson jeanette.larsson@skol.lulea.se 0920-45 30 00 (nås via växeln) Jobbnummer
9500870