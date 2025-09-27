Barnskötare till Mariehällsskolan
Stockholms kommun / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-09-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Mariehällsskolan öppnades 2014 i det nybyggda området Annedal i Bromma.
Skolan är idag en treparallellig skola med ca. 540 elever i åk F-6. På Mariehällsskolan arbetar personal som är engagerade och drivna samt med ett genuint fokus på elevernas lärande.
Nu söker dig som vill vara delaktig i att tillsammans med kollegorna fortsätta utveckla vår fina skola.
Här kan du läsa mer om oss: Mariehällsskolan, F-6 - Stockholms stad
Vi erbjuder
en utvecklingsorienterad arbetsplats där vi systematiskt arbetar med förbättringar och kvalitet
kompetensutveckling
friskvårdsbidrag
ändamålsenliga och moderna lokaler
Din roll som barnskötare
Som barnskötare på Mariehällsskolan arbetar du i grundskolan under skoltid och i fritidshemmet under eftermiddagarna. Du bidrar till elevernas lärande och den omsorg de behöver för utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Du är dagligen med och skapar en utvecklande, meningsfull och positiv miljö för eleverna där de når sin fulla potential.
Tillsammans med ansvarig lärare, lärare i fritidshemmet och övrig personal på skolan är du delaktig i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer (läroplan). Omsorg och tillsyn av eleverna är andra viktiga delar i uppdraget.
Vi söker dig som kan skapa situationer där elever lyckas och din barnsyn präglas av respekt och tron på att alla elever kan och vill utvecklas. Du ska kunna bygga relationer och i det dagliga arbetet kunna väcka elevernas intresse och uppmana de till lärande. I ditt arbete använder du dig av ett lågaffektivt bemötande, är professionell och kan anpassa din kommunikation utifrån situationen. Du är empatisk, mogen, har gott omdöme och kan sätta gränser. I din roll är du trygg och inser vikten av att vara en vuxen förebild. Du kan arbeta självständigt och tar initiativ. I ditt samspel med elever och vårdnadshavare är du tydlig och lyhörd för elevernas behov.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Minst tre års erfarenhet av arbete inom skolan eller från liknande uppdrag som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.
Goda IT kunskaper och vana att använda system och IT verktyg.
Ett gott och professionellt förhållningssätt. Övrig information
Är du den vi söker? Då är du välkommen att skicka in din ansökan och bifoga ditt CV samt examensbevis. Rekrytering sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För att arbeta inom skola krävs ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer blanketten på följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Tjänsten tillsätts under förutsättningar att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
